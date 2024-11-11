Беларусь - страна возможностей. А из традиций складывается история любого суверенного и независимого государства. С такими словами Президент 24 декабря обратился к участникам Новогоднего бала во Дворце Независимости.

Этой красивой традиции уже несколько лет. Изысканный раут для молодежи проводят под занавес уходящего года. Пригласительным билетом на замечательный праздник стали успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. В программе необычного вечера не только классические вальс и полонез, но и зажигательные ритмы. Это возможность для юношей и девушек открыть в себе еще и танцевальные таланты.

Раз в год Дворец Независимости просто не узнать! В день проведения Новогоднего бала для молодежи здесь царит особая атмосфера - красота, музыка, грация, праздник. Рабочие будни - с совещаниями и встречами, с политикой и экономикой - уходят на второй план. Этот вечер заряжает новогодним настроением и верой в чудеса и в то, что мечты действительно сбываются.

Старинную традицию - Новогодний бал - в Беларуси возродили в 2018-м. С этого времени место его проведения неизменно. Это настоящее путешествие по страницам истории музыкальной и танцевальной культуры Беларуси. И незабываемый вечер для юных и талантливых. А среди приглашенных - те, кто показывает высокие результаты в учебе и спорте, науке и общественной жизни. В общем знают, как добиваться успеха. И сегодня они тоже на высоте.

Все взгляды прикованы к дебютантам - они по традиции открывают танцевальный марафон. Ребята, конечно, волнуются. Как не забыть все па и фигуры, попасть в такт и унисон партнеру. Оттачивают движения до последнего момента.

Президент в обязательном порядке принимает участие. Двери Дворца Независимости всегда открыты для молодежи, а Александр Лукашенко всегда за креативные идеи и яркие события для юных белорусов. И хоть начинать всегда не просто, нынешние дебютанты показали настоящий класс.

Глава государства с первых минут заметно вдохновлен и успехами ребят, и удивительной атмосферой. Вспомнит, как бал стал традицией. Скажет молодым людям о том, что это событие отныне будет яркой страницей их жизненной истории. Истории, которую они пишут прямо сейчас.

Вот уже который год мы собираемся в канун Нового года и проводим этот праздник вместе. Это стало традицией. Это символично. Запомните, из этого складывается история любого государства-суверенного и независимого. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Каждый присутствующий уже на своем опыте успел почувствовать, сколько усилий приходится прикладывать, чтобы достигать своих целей в учебе или спорте. Президент скажет о философии успеха и о правде жизни.

Для меня очень важно, чтобы вы почувствовали этот праздник, чтобы прониклись особой атмосферой дворца, символа нашей независимости. Посмотрели на Минск из его окон, на своем примере увидели, что родная Беларусь - это страна возможностей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В этот вечер можно больше узнать о традициях танцевального искусства. В какие-то моменты даже покажется, что мы перенеслись в другую эпоху. Заметна и особая стать кавалеров, и красота юных граций. Юноши и девушки держат марку и с головой окунулись в изысканный вечер. Ни один бал не обходится без популярного и романтичного вальса. И сегодня вальсируют все.

Скидки на наше время никто не делал: раз уж бал, то по всем канонам. Тон задают распорядитель и танцмейстер. Они создают настроение и ведут этот вечер. И какой же бал без гостевых номеров и классических мелодий. Ежегодно в программу включают новые танцы, этот раз не исключение. Впервые в бальной карте шапелуаз.

Часто встречаются танцы, которые из народных стали бальными, но иногда танцы из аристократических салонов уходили в народ. Краковяк, веселая полька, старинный буре, игривый голоп и заводная кадриль - все эти ритмы звучали во Дворце Независимости 24 декабря.

А еще были выступления приглашенных звезд, тандем оперы и эстрады, а для новогоднего настроения даже Дед Мороз со Снегурочкой.

После классической части - произвольная программа. Это тот момент, когда можно забыть о классических пируэтах и танцевать для души.

А дальше уже настоящая дискотека. Зажигательная ча-ча-ча, самба, рок-н-ролл - в общем можно уйти в танцевальный отрыв.