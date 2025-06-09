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Манойло: Беларусь утверждает себя на международной арене
Благодаря беспрепятственному сотрудничеству в рамках Союзного государства Беларусь уверенно укрепляет свои позиции на мировой арене.
Таким мнением с "Первым информационным" телеканалом поделился политолог Андрей Манойло. Эксперт отмечает, что отсутствие барьеров в интеграции между Минском и Москвой способствует развитию торговых отношений и повышает уровень безопасности двух стран.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"ШОС и ее подструктура, региональная антитеррористическая структура, и ОДКБ, и другие крупные международные интеграционные объединения - это то поле, где сегодня современная, суверенная, независимая Беларусь разворачивает свою внешнюю политику, которая перестала быть региональной, в том числе и благодаря созданию Союзного государства, и стала по-настоящему глобальной. В этом отношении Беларусь сегодня утверждает себя и продвигает свои интересы и на Ближнем Востоке, и в странах Латинской Америки. И первую женщину-космонавта в космическое пространство запустила. Это серьезная, крупная, мощная, современная европейская держава. Вторая сфера - это, конечно, сфера экономики и торговли, потому что благодаря крепнущим и развивающимся связям между Российской Федерацией и Республикой Беларусь наши страны кооперируются в решении важных народно-хозяйственных задач, получают колоссальные прибыли благодаря торговле и отсутствию барьеров, пошлин, таможенных и разного рода ограничений".