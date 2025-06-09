Манойло: Беларусь утверждает себя на международной арене

"ШОС и ее подструктура, региональная антитеррористическая структура, и ОДКБ, и другие крупные международные интеграционные объединения - это то поле, где сегодня современная, суверенная, независимая Беларусь разворачивает свою внешнюю политику, которая перестала быть региональной, в том числе и благодаря созданию Союзного государства, и стала по-настоящему глобальной. В этом отношении Беларусь сегодня утверждает себя и продвигает свои интересы и на Ближнем Востоке, и в странах Латинской Америки. И первую женщину-космонавта в космическое пространство запустила. Это серьезная, крупная, мощная, современная европейская держава. Вторая сфера - это, конечно, сфера экономики и торговли, потому что благодаря крепнущим и развивающимся связям между Российской Федерацией и Республикой Беларусь наши страны кооперируются в решении важных народно-хозяйственных задач, получают колоссальные прибыли благодаря торговле и отсутствию барьеров, пошлин, таможенных и разного рода ограничений".