Манойло: ЕАЭС играет важную роль в экономике государств-участников

ЕАЭС играет важную роль в экономике государств-участников, так считает российский политолог и профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. По его словам, странам удается эффективно находить ответы на любые вызовы в мировой экономике.

Роль Евразийского экономического союза чрезвычайно велика, потому что именно Евразийский экономический союз позволяет нашим странам, экономикам наших стран поддерживать друг друга и эффективно противодействовать любым формам давления, в том числе и финансово-экономическим формам. Евразийский экономический союз открывает в первую очередь рынки для российских и белорусских товаров, увеличивает и ускоряет товарооборот. И в этом отношении те потери, которые наносят нашим странам западные санкции, эти потери компенсируются той прибылью, которая возникает благодаря экономическим отношениям внутри Евразийского экономического союза, открытым границам, таможенным льготам.