Гимн суверенной Беларуси "Марафон единства" спел в унисон с белорусами. Масштабная республиканская общественно-культурная акция побывала в 16 городах, выстроила сотни локаций и маршрутов к сердцам наших людей - тех, кто ежедневно делает Беларусь еще краше. Кульминацией "Марафона единства" стал концерт в "Минск-Арене" "Время выбрало нас", который собрал тысячи настоящих патриотов.

Масштаб, который удивляет, хотя и подтверждает: сердца белорусов размером с "Минск-Арену". Площадка стала прототипом Беларуси. В 10-тысячном зале и на сцене были представители всех регионов, потому что время выбрало нас.

Душа - вот что делает нас людьми. "Марафон единства" собрал лучших представителей своего дела - тех, кто созидает, тех, кто ценит семью и уважает предков.

Программа концерта провела зрителей по страницам истории: годы до независимости, период становления. Вспомнили все и осознали, что стали крепче.

Президентский оркестр сопровождал весь концерт. В условиях эксклюзивной акустики приехали исполнить свои хиты кумиры миллионов. Они приезжают не в гости, а к себе домой, даже если адреса официальной прописки не белорусские.

На родную землю всегда хочется возвращаться, чтобы признаться в самых искренних чувствах. А лучше спеть.

Для искреннего признания выбрали "Молитву". Ее исполнил квартет: скрипка, рояль и два голоса. В общую канву вплели даже гимн Беларуси. И еще одно неслучайное совпадение: пронзительное исполнение прозвучало за день до годовщины смерти народного артиста СССР Владимира Мулявина.

Самым ожидаемым номером стало выступление главы государства. Он давал старт "Марафону единства", он же поставил многоточие. На двух языках, чтобы услышали все.

Марафон адзінства" паказаў: Беларусь - адна вялікая сям’я, дзе кожны гатовы падтрымаць другога. Вы падарылі людзям вялікую радасць. Даказалі, што мастацтва і асвета, памножаныя на жывыя чалавечыя адносіны, могуць ствараць цуды. Ведаеце, калі ў мяне пытаюцца, што робіць Беларусь такой асаблівай, гасціннай, светлай, напоўненай аптымізмам, я адказваю: людзі. Гэта вы асаблівыя, таму і краіна ў нас асаблівая. На гэтым дадзеным нам Богам кавалачку зямлі - наш адзіны дом. І гэты дом не прадаецца ні за якія грошы. Мы будзем і далей будаваць гарадскія кварталы і вëскі будучыні, дарогі і заводы, станцыі метро і школы. Будзем мадэрнізіраваць сельскую гаспадарку, развіваць навуку, адукацыю, медыцыну. Рабіць усё, каб краіна станавілася яшчэ больш прыгожай і ўтульнай для нас і нашых дзяцей і ўнукаў. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Эту речь уже разбирают на цитаты, потому что она про нас, она для нас и будущих поколений. Белорусы будут трудиться и продолжать благоустраивать свой дом.