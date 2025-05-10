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Марина Василевская развернула белорусский флаг на МКС
Флаг Беларуси на Международной космической станции.
Марина Василевская, первая женщина-космонавт суверенной страны, развернула его на российском сегменте МКС. "Маленький атрибут Родины - он оказывает поддержку во время полета", - так о белорусском флаге говорит Герой России Олег Новицкий. Наш земляк - уроженец Червеня Минской области - был командиром экипажа, в который входила Марина Василевская.
Кстати, она брала с собой на МКС еще и копию паспорта, так что и белорусский герб в космосе тоже был!