Марина Василевская развернула белорусский флаг на МКС

Марина Василевская, первая женщина-космонавт суверенной страны, развернула его на российском сегменте МКС. "Маленький атрибут Родины - он оказывает поддержку во время полета", - так о белорусском флаге говорит Герой России Олег Новицкий. Наш земляк - уроженец Червеня Минской области - был командиром экипажа, в который входила Марина Василевская.