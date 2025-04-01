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МАРТ проводит "картофельные" рейды
Качество второго хлеба в магазинах в этом сезоне привлекло внимание контролирующих органов.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с депутатами парламента уже проверили более 200 торговых объектов по всей республике. И "картофельные" рейды продолжаются.
Очередная проверка прошла 1 апреля в магазинах столицы.
Один из торговых объектов под мониторинг рейдовой группы попал на прошлой неделе. 1 апреля с самого утра здесь специалисты с повторным визитом. И приятно удивлены. Магазин быстро среагировал на замечания. Их устранили. Картофель, а именно к его качеству были вопросы, соответствует госстандарту. Цена отечественной бульбы не выбивается за рамки установленного - 1,11 рубля.
Товар после поступления на торговый объект проходит переборку. Перебирается каждый клубень, и тот, который не подлежит реализации, на прилавок не поступает. Стараемся, как положено по ГОСТУ, от 3 см клубень должен быть, поэтому выкладываем только качественный продукт.
Калибровка, наличие парши, проволочники, гниль картофеля. Нарекания от белорусов на качество второго хлеба в этом межсезонье привлекло особое внимание контролирующих органов. За месяц проверено более 200 торговых объектов по всей стране.
Самое важное и главное, чтобы покупатель приходил в магазин и находил на полках качественную плодоовощную продукцию и по доступным ценам. Ежемесячно все депутаты Палаты представителей, бывая в регионах, тоже уделяют внимание потребительскому рынку. Мы его мониторим по ценам и ассортименту товаров, особенно белорусских, но актуально именно в межсезонный период плодоовощная продукция - картофель и яблоко.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сегодня работает линия, на которую потребитель может сообщить о товаре ненадлежащего качества или же его отсутствии. В первом случае такую продукцию из продажи изымут. А торговый объект в установленные сроки должен будет исполнить предписание. К слову, подобных случаев за время мониторинга выявлено немного.
Сегодня исключить некие шероховатости просто невозможно. Не ошибается тот, кто не работает. Поэтому в данном случае - 10 % - это мизерное количество от того, что может быть. Ситуация исправима, она является контролируемой. И контролеры, и МАРТ, и непосредственно собственники объектов стараются устранить эту ситуацию по горячим следам.
В стабфондах страны сегодня остается свыше 17 тыс. тонн картофеля. А это приблизительно около 116 % от плана. Специалисты отмечают: этих запасов должно хватить, чтобы закрыть потребности потребителей до нового сезона.