МАРТ проводит "картофельные" рейды

Качество второго хлеба в магазинах в этом сезоне привлекло внимание контролирующих органов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с депутатами парламента уже проверили более 200 торговых объектов по всей республике. И "картофельные" рейды продолжаются.

Очередная проверка прошла 1 апреля в магазинах столицы.

Один из торговых объектов под мониторинг рейдовой группы попал на прошлой неделе. 1 апреля с самого утра здесь специалисты с повторным визитом. И приятно удивлены. Магазин быстро среагировал на замечания. Их устранили. Картофель, а именно к его качеству были вопросы, соответствует госстандарту. Цена отечественной бульбы не выбивается за рамки установленного - 1,11 рубля.

Товар после поступления на торговый объект проходит переборку. Перебирается каждый клубень, и тот, который не подлежит реализации, на прилавок не поступает. Стараемся, как положено по ГОСТУ, от 3 см клубень должен быть, поэтому выкладываем только качественный продукт. Татьяна Шакуро, заведующая торговым объектом г. Минска

Калибровка, наличие парши, проволочники, гниль картофеля. Нарекания от белорусов на качество второго хлеба в этом межсезонье привлекло особое внимание контролирующих органов. За месяц проверено более 200 торговых объектов по всей стране.

Самое важное и главное, чтобы покупатель приходил в магазин и находил на полках качественную плодоовощную продукцию и по доступным ценам. Ежемесячно все депутаты Палаты представителей, бывая в регионах, тоже уделяют внимание потребительскому рынку. Мы его мониторим по ценам и ассортименту товаров, особенно белорусских, но актуально именно в межсезонный период плодоовощная продукция - картофель и яблоко. Елена Лаптева, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сегодня работает линия, на которую потребитель может сообщить о товаре ненадлежащего качества или же его отсутствии. В первом случае такую продукцию из продажи изымут. А торговый объект в установленные сроки должен будет исполнить предписание. К слову, подобных случаев за время мониторинга выявлено немного.

Сегодня исключить некие шероховатости просто невозможно. Не ошибается тот, кто не работает. Поэтому в данном случае - 10 % - это мизерное количество от того, что может быть. Ситуация исправима, она является контролируемой. И контролеры, и МАРТ, и непосредственно собственники объектов стараются устранить эту ситуацию по горячим следам. Ольга Язвинская, замначальника главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по Минской области