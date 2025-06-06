Медиафорум в Гомеле стал уникальной площадкой для обмена опытом.

Ярких спикеров медиафорума встречала и выездная студия "Первого информационного". Эксперты делились инсайдами журналистского закулисья.

Александр Добриян, директор телерадиокомпании "Гомель":

Если мы проанализируем тот контент, который создают наши оппоненты из-за рубежа, он чаще всего базируется на первоисточнике, который существует здесь на месте, не имея своих ресурсных центров здесь, они вынуждены быть вторичными. Но тем не менее мы видим, что они используют как раз то самое мелкотемье. Т.е. это вопросы бытовые, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Здесь есть большое поле для деятельности именно региональных СМИ, потому что, конечно же, повестка местная легко отрабатывается, легко выявляются фейки.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

У них есть огромное желание подчинить себе независимые суверенные страны, такие как Республика Беларусь в частности. Распоряжаться человеческим ресурсом, промышленностью, природными богатствами, навязать свою волю, командовать в конце концов. Здесь для того, чтобы объяснить свои такие шаги, должно быть информационное сопровождение. К сожалению, западные средства массовой информации превратились в откровенных пропагандистов, в информационную обслугу своих элит. Такие помыслы. А правда-то на нашей стороне. И я думаю, что большинство уже в этом убедилось.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси:

Мы сами должны критически мыслить и учить наших детей тоже мыслить критически. Ничего не принимать просто на веру. Особенно, когда мы говорим с вами о том, когда люди ведутся даже не на информацию, а на комментарии, которые они читают под этой информацией. Первые 3-4 даже грамотно срежиссированных комментария могут вообще перевернуть и саму информацию, и отношение к ней.