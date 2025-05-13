Международный демографический форум проходит в Минске

"Укрепление традиционных семейных ценностей позволяет повышать безопасность в мире", - такое заявление сделал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник на международном форуме в Национальной библиотеке. Речь ведут о демографическом потенциале страны и о поддержке семей.

Форум проходит в теплой и дружественной обстановке. Как-никак инфоповод обязывает! 12 мая дали старт республиканской акции "Вместе — за крепкую и здоровую семью", которая охватит все регионы Беларуси. А 13 мая открыли международный форум. Пришло время говорить о самом важном и ценном - рождении и воспитании детей, преемственности поколений, духовно-нравственной поддержке молодежи. Главный вопрос на повестке дня - как улучшить демографическую ситуацию в стране. Ответы нашла и наша белорусская молодежь.