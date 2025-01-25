RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Министр иностранных дел Беларуси сделал свой выбор

25 января свой выбор в ходе досрочного голосования сделал министр иностранных дел Беларуси.

На избирательном участке Максим Рыженков застал за работой международного наблюдателя из Сербии Драгана Станоевича. Тот в свою очередь отметил высокий организационный уровень электоральной кампании в Беларуси в отличие от тех стран, которые нам проповедуют демократию.

В беседе с журналистами Максим Рыженков отметил: белорусы сегодня отдают свой голос за будущее страны. Каждый гражданин четко знает, за что голосует.

обществополитикавыборы 2025