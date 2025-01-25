Министр иностранных дел Беларуси сделал свой выбор

На избирательном участке Максим Рыженков застал за работой международного наблюдателя из Сербии Драгана Станоевича. Тот в свою очередь отметил высокий организационный уровень электоральной кампании в Беларуси в отличие от тех стран, которые нам проповедуют демократию.