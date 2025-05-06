Минск готовится к генеральной репетиции парада возле стелы "Минск - город-герой". С 16:00 в столице стали перекрывать движение. Впрочем, это лишь временные неудобства. В скором времени праздничная колонна начнет движение по маршруту на радость минчан и гостей столицы. Понаблюдать за масштабными тренировками собираются тысячи и занимают места на проспекте.

Обстановка, как говорят военные, напряженная, но контролируемая. Сегодня все как на параде 9 Мая - от движений до глаз на трибунах и камер. К слову, о камерах, хотелось бы немного остановиться на том, как будет освещаться парад. Трансляцию обеспечивает лучшая техника Белтелерадиокомпании, лучшие люди крупнейшего медиахолдинга и "Первого информационного". Всего задействовано порядка 26 видеокамер, часть из них разместят прямо на военной технике в колонне, а квадрокоптеры обеспечат взгляд сверху. Очень много осветительной техники, чтобы телевизионная картинка 9 Мая, как говорится, звенела. Надо сказать, что за всем этим стоят, прежде всего, люди: операторы, редакторы, осветители, техники и режиссеры.

Сейчас последние приготовления перед генеральным "прогоном". Всего в колонне 4832 военнослужащих и 275 единиц колесной и гусеничной техники. Она растянулась по проспекту Машерова вплоть до Богдановича. В небе над столицей пролетят 39 единиц современных боевых самолетов и вертолетов военной авиации Беларуси и России. Летчики тренируются отдельно, но уже 7 мая авиаторы сделают пролет по маршруту парада.

В2025 году в составе парадных расчетов вместе с белорусами чеканить шаг будут военные из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Особый шарм пешим коробкам придают и женские расчеты.