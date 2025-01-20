Минск стал 16-м городом в "Марафоне единства"

Нация, которую не сломить. Нам все под силу, когда мы вместе. Вот, пожалуй, ключевой посыл, который несет в себе масштабная акция, объединившая всю страну.

"Марафон единства" совершил большое путешествие по Беларуси и вернулся в пункт отправления. Минск - 16-й город на праздничной карте. И здесь все любимые форматы.

Узнаем новое на "НЕскучных НЕлекциях". "Разам працуем, разам спяваем" прямо в цехах и открываем красивые тематические арт-объекты. Впрочем, куда же без сюрпризов!

Ими как раз и отметился первый день столичного марафона.

"С любовью и благодарностью" - именно с этими словами трудовые коллективы дарят подарки Президенту. В знак искреннего уважения и от широкой белорусской души. Каждый экспонат - кирпичик в строительстве суверенной Беларуси. От малой родины главы государства до Белорусской АЭС. Путь длиной в 30 лет благодаря единству нашего народа.

А сколько еще предстоит сделать вместе! Хорошо, что молодежь это понимает и уже работает на благо страны. Инициатива юных - муралы по всей стране. Адрес одного из столичных - Притыцкого, 152. Растущий район теперь с тематическим арт-объектом. Слоган "Будущее Беларуси в твоих руках" - как подтверждение: новое поколение готово нести ответственность за свою Родину.

"Марафон единства" оставляет яркий след не только в наших сердцах, но и заставляет задуматься о будущем. "НЕскучные НЕлекции" - о выборе в жизни. Сегодня для тех ребят, кто выбрал технические специальности. Аудитория, к которой порой сложно найти подход, сегодня сама заявляет о готовности разговаривать.

Объединяя поколения, взгляды, да и в принципе самых разных людей, этим живет "Марафон единства". Сегодня он зашел в столицу с парадного входа. Нити республиканской акции стали сплетаться прямо на железнодорожном вокзале. Спонтанный хор голосов посвятил песню "Батьке"!

Народная песня под баян! Подхватывали и мимо проходящие.