3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Мощные торнадо в США унесли 32 жизни
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71e02855-bda1-4dbd-a94e-8f0512df0dfd/conversions/40888b80-72cf-41b0-85c2-3d199307313d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71e02855-bda1-4dbd-a94e-8f0512df0dfd/conversions/40888b80-72cf-41b0-85c2-3d199307313d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71e02855-bda1-4dbd-a94e-8f0512df0dfd/conversions/40888b80-72cf-41b0-85c2-3d199307313d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71e02855-bda1-4dbd-a94e-8f0512df0dfd/conversions/40888b80-72cf-41b0-85c2-3d199307313d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЮго-запад Соединенных Штатов во власти непогоды
3_42025-03-16T10:32:44.000000Z00
Мощные торнадо и грозы обрушились на Соединенные Штаты. Из-за непогоды погибли 32 человека, разрушены жилые дома и постройки, без света остаются более 300 тыс. потребителей.
Мощные грозы с десятками торнадо пронеслись по территории нескольких штатов, включая Канзас, Техас и Миссури. В Алабаме и Миссисипи в первый раз за 5 лет объявлен максимальный уровень опасности. Помимо этого, вспыхнуло свыше 100 очагов возгораний.