Мощные торнадо в США унесли 32 жизни

Мощные торнадо и грозы обрушились на Соединенные Штаты. Из-за непогоды погибли 32 человека, разрушены жилые дома и постройки, без света остаются более 300 тыс. потребителей.

Мощные грозы с десятками торнадо пронеслись по территории нескольких штатов, включая Канзас, Техас и Миссури. В Алабаме и Миссисипи в первый раз за 5 лет объявлен максимальный уровень опасности. Помимо этого, вспыхнуло свыше 100 очагов возгораний.