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На 14 мая в Минске запланированы переговоры президентов Беларуси и Зимбабве
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Беларусь с рабочим визитом.
На 14 мая в Минске запланированы переговоры двух лидеров. Главы Беларуси и Зимбабве на встрече в узком и расширенном составах обсудят двустороннее сотрудничество, реализацию договоренностей и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Планируется, что Эммерсон Мнангагва посетит в Беларуси ряд предприятий и знаковых мест.
Сегодня политическое сотрудничество двух стран носит активный характер, отмечается совпадение позиций по ряду международных вопросов.