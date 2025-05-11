На 14 мая в Минске запланированы переговоры президентов Беларуси и Зимбабве

На 14 мая в Минске запланированы переговоры двух лидеров. Главы Беларуси и Зимбабве на встрече в узком и расширенном составах обсудят двустороннее сотрудничество, реализацию договоренностей и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Планируется, что Эммерсон Мнангагва посетит в Беларуси ряд предприятий и знаковых мест.