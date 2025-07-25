На Международной экологической конференции обсудили вопросы экологии и сохранения окружающий среды

Вопросы экологии и сохранения окружающий среды - это то, что нельзя откладывать в долгий ящик, они требуют решения здесь и сейчас. Чистая вода, свежий воздух, сохранение национальных богатств и меры по защите природы. Все это обсуждали сегодня на Международной экологической конференции на Алтае.

Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок? Это строчка из именитой советской классики, песни Эдиты Пьехи. А сегодня Манжерок уже более известный как всесезонный российский курорт. В этом живописном уголке России, у подножия горных вершин, собрались 8 стран на Международную экологическую конференцию. Масштабный форум призван объединить усилия на общее благо. Ведь природа и экология не знают границ.

Республика Алтай - экологически чистый регион России. Поэтому где, как не здесь, проводить экологическую конференцию.

Вместо душных залов и привычных кабинетных интерьеров - концептуальные шале у подножия горы Малая Синюха. Здесь особенно понимаешь, за что приходится бороться.

Главная тема пленарной сессии - экологические вызовы. Как Беларусь эти вызовы преодолевает, рассказал премьер-министр Александр Турчин. Наша страна готова активно участвовать в формировании зеленой повестки и в СНГ, и в ЕАЭС, и других интеграционных объединениях. У нас есть свой опыт, развиваем свои технологии. И вот результат - сегодня в мировом рейтинге по индексу экологической эффективности наша позиция 32-я из 180 стран.

Зеленый свет - зеленым проектам Беларусь дает во многих сферах. Чистота и комфорт - это, что в первую очередь замечают гости нашей страны. Но это только то, что на поверхности, наш подход комплексный и по всем направлениям.

В странах Евразии проживают миллионы человек. И в последнее время растет нагрузка на окружающую среду. Образ жизни современного человека серьезно влияет на нашу планету - промышленность, транспорт, бытовые отходы оставляют большой след на Земле. А значит, чистота воздуха, воды, сохранение флоры и фауны - для будущих поколений под угрозой. Найти баланс между экологическим благополучием и социально-экономическим развитием - задача, которую можно решить, лишь объединив усилия.

Усилить межгосударственное сотрудничество новаторов, ученых, специалистов, не быть равнодушными к будущим поколениям и национальным достояниям Евразийского континента - главный лейтмотив нынешней конференции.