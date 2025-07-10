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На Минск обрушился ливень с градом
Автор:Редакция news.by
Сильный ливень со шквалистым ветром и градом обрушился на Минск 10 июля. Размер градин превышал перепелиное яйцо, они буквально посыпались с неба вместе с мощным потоком дождя.
Непросто в такой ситуации было и водителям - из-за стены дождя они едва могли разглядеть дорогу. Пробки в Минске на момент нахлынувшей стихии достигали 6-7 баллов.
Напомним, ранее в МЧС предупреждали белорусов о надвигающемся 10 июля на Беларусь грозовом фронте.