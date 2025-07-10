На Минск обрушился ливень с градом

Сильный ливень со шквалистым ветром и градом обрушился на Минск 10 июля. Размер градин превышал перепелиное яйцо, они буквально посыпались с неба вместе с мощным потоком дождя.

Непросто в такой ситуации было и водителям - из-за стены дождя они едва могли разглядеть дорогу. Пробки в Минске на момент нахлынувшей стихии достигали 6-7 баллов.