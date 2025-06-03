На выборах президента Южной Кореи лидирует Ли Чжэ Мен

Выборы президента прошли в Южной Корее 3 июня. Основными претендентами на пост президента были кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен и его главный соперник из правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су. Явка на выборах за час до их окончания составила 77,8 %.

Согласно результатам экзитполов телекомпаний KBS, MBC, SBS на 21-х выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мен лидирует с результатом, выходящим за пределы статистической погрешности. Демократ набрал 51,7 % голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3 %. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил поддержку 7,7 %, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ен Гук набрал 1, 3 % голосов.

По данным экзитпола телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6 %, а Ким Мун Су 39,4 %. Телеканал MBN подсчитал немного другие показатели 49,2 % и 41,7 % соответственно. Экзитпол телеканала Channel A прогнозирует Ли Чжэ Мёну 51,1 %, а Ким Мун Су - 38,9 %.Ожидается, что подсчет голосов, который начнется примерно с 20.30 (14.30 мск) может закончиться за полночь.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Елюв связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года. Досрочное голосование прошло 29-30 мая. Основное голосование продлилось один день, 3 июня, отдать голос можно было только на закрепленном за гражданином избирательном участке, все 14 259 из них были открыты с 6:00 до 20:00 (0.00 - 14.00 мск).