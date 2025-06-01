Наркотики, грязные деньги, сутенерство - грязная борьба за президентское кресло

В Польше - второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются кандидаты от двух главных партий страны: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской платформы" Туска и консервативный историк Кароль Навроцкий от "Права и справедливости" Качиньского.

Ставки высоки: победа Тшасковского позволит разношерстной коалиции под руководством премьера сконцентрировать в своих руках ключевые рычаги влияния на все сферы жизни Польши. Неудивительно, что ключевой стратегией обеих политических группировок стали удары по персоналиям и тотальный негатив. О социальной политике, благосостоянии граждан, реформах и прочих важных для страны моментах как-то подзабыли.

А вот компромата накопали столько, что, пожалуй, эпитет "самые грязные в истории" для нынешних выборов в Польше перестал быть фигурой речи. Здесь и наркотики, и грязные деньги, и сутенерство, и связи с экстремистами, криминалом, мафией, а еще мошенничество и зарубежный протекторат с финансированием. Затесался даже Сорос.

Дмитрий Буневич, советник директора Российского института стратегических исследований:

"Текущая предвыборная президентская кампания в Польше отличается особым присутствием грязных технологий и взаимных обвинений. И, собственно, как со стороны Навроцкого и его сторонников идут обвинения в отношении Тшасковского, так и в другую сторону тоже идут аналогичные обвинения. То есть, в этом смысле оба противоборствующих лагеря достойны друг друга".