Народному артисту России Василию Ливанову - 90 лет

Лучший Шерлок Холмс всех веков и народов Василий Ливанов отмечает юбилей. С 90-летием народного артиста России поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество народного артиста долгие годы будет ярким явлением в культурной жизни братских народов. Белорусский лидер пожелал юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и благополучия.

Василий Ливанов принимал участие в создании культовых советских мультфильмов, в том числе в качестве автора сценариев. Он озвучивал крокодила Гену, короля из "Бременских музыкантов" и удава из "38 попугаев". Кроме того, широкую известность актер получил как исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале по произведениям Артура Конан Дойла.