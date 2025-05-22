Наталья Петкевич и Валерий Вакульчик представлены в правительстве

В правительстве представлены новый вице-премьер и руководитель Аппарата Совмина. Говоря о задачах для Натальи Петкевич, премьер-министр отметил важность сфер, которые она будет курировать. Образование, здравоохранение, культура, спорт. Беларусь - социальное государство и берет на себя немало обязательств перед людьми. При этом важно правильное расходование бюджетных средств на эти цели. Необходимо найти баланс. О работе Аппарата Совмина говорили с Валерием Вакульчиком. Его опыт очень пригодится на новой должности. Тем более что трудиться предстоит вместе со зрелым коллективом профессионалов.