Национальная команда по пляжному футболу вернулась на родину

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Коррективы внесли весенние заморозки - аграрии локально пересевают культуры
Негативная риторика и обвинения - на носу выборы в Польше и Румынии
Стратегию семейного и демографического благополучия выстраивали участники международного форума
Сборная страны по пляжному футболу вернулась домой с триумфального чемпионата мира
Симоньян: Мы должны развиваться, чтобы противостоять агрессии Запада
Двойников: Налоги бельгийцев уходят на оружие для Украины
Трогательный разговор-воспоминание - презентация книги "Наш Президент" прошла в Шклове
Противодействие беспилотникам отработают на учебных сборах в Брестской области
Беларусь в итоговом зачете на глобальных учениях по кибербезопасности заняла третье место
В Могилеве подвели итоги работы области в I квартале
Участники встреч по украинской проблематике формируют делегации
Страны НАТО готовятся к военному конфликту с РФ и Беларусью: тревожные тенденции и реальные угрозы
Каллас: Европейские компании по-прежнему хотят торговать с Москвой
Орбан: В ЕС разрешена одна риторика, тех, кто противостоит, пытаются свергнуть
США до сих пор закупают у России ядерное топливо
Литовский политик: Далеко не все простые литовцы сошли с ума и хотят войны
Народная артистка России Ольга Широкова умерла спустя месяц после смерти дочери
Вайткус: В Литве распространяется негативная информация о Беларуси, но не все литовцы верят
Книгу "Наш Президент" презентовали 13 мая в Шклове
Эрдоган обсудил с Рютте Украину и невмешательство НАТО в конфликт