Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартует в Молодечно

Сохранять и продвигать культурное наследие Беларуси. Об итогах, планах и перспективах говорили в пресс-центре Дома прессы. В арт-фокусе XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2025".

Музыкальные встречи начнутся 10 июня с фестиваля духовой музыки "Майский вальс". Традиционные гранд-шоу запланированы на 13 и 14 июня. На церемонии открытия вспомнят известного белорусского композитора Олега Елисеенкова, чей творческий путь был неразрывно связан с Молодечно. Закрытие фестиваля пройдет в сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича и станет посвящением Владимиру Мулявину. Одно из главных событий культурного форума - Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.