Назван самый зеленый город Беларуси (спойлер: и это не Минск)

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк перечислил наиболее озелененные населенные пункты страны и назвал город, где высаживается большее количество цветущих растений. Об этом сообщает БЕЛТА.

Среди областных центров самым озелененным городом признан Витебск (49,1 % озелененности). Следом идут Брест (45,7 %) и Могилев (44,3 %).

Всего в 2024 году в Беларуси было высажено 350 тыс. деревьев, что на 2,5 тыс. больше, чем в 2023 году. К этой цифре также можно добавить 567 тыс. высаженных кустарников (что на 50 тыс. больше уровня 2023 года) и более 20,5 млн цветов (что на 500 тыс. больше, чем в 2023-м).

При этом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды добавил, что 50 % высаженных цветов (а это более 10 млн) приходится на Минск.

Проведены в ушедшем году работы и по озеленению территорий вдоль республиканских и местных автомобильных дорог. В целом вдоль автодорог в 2024 году высажено свыше 11,5 тыс. деревьев и на 33 тыс. больше кустарников, чем в 2023-м.