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Назван самый зеленый город Беларуси (спойлер: и это не Минск)
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк перечислил наиболее озелененные населенные пункты страны и назвал город, где высаживается большее количество цветущих растений. Об этом сообщает БЕЛТА.
Среди областных центров самым озелененным городом признан Витебск (49,1 % озелененности). Следом идут Брест (45,7 %) и Могилев (44,3 %).
Всего в 2024 году в Беларуси было высажено 350 тыс. деревьев, что на 2,5 тыс. больше, чем в 2023 году. К этой цифре также можно добавить 567 тыс. высаженных кустарников (что на 50 тыс. больше уровня 2023 года) и более 20,5 млн цветов (что на 500 тыс. больше, чем в 2023-м).
При этом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды добавил, что 50 % высаженных цветов (а это более 10 млн) приходится на Минск.
Проведены в ушедшем году работы и по озеленению территорий вдоль республиканских и местных автомобильных дорог. В целом вдоль автодорог в 2024 году высажено свыше 11,5 тыс. деревьев и на 33 тыс. больше кустарников, чем в 2023-м.
"Поддерживаются в должном состоянии экологические тропы, зоны отдыха, туристические стоянки на территории заповедников, национальных парков и заказников. Увеличилась также общая площадь особо охраняемых природных территорий. На них теперь приходится 9,2 % территории нашей страны", - резюмировал главы Минприроды Сергей Масляк.
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