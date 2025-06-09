3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
Нетрезвый водитель в Гомельском районе сбил пешехода, он умер в больнице
В Гомельском районе нетрезвый водитель сбил 86-летнего пешехода, он умер в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 7 июня в Песочной Буде. Как рассказали в ГАИ, 63-летний водитель "Мерседеса", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на человека - он находился за пределами проезжей части дороги.
Пешехода доставили в больницу, где в последующем он скончался.
В Госавтоинспекции напомнили: пьяный водитель является потенциальным убийцей на дороге. "Если вы заметили водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщите по телефону 102. Тем самым вы сохраните жизни других участников дорожного движения. Проигнорировав ситуацию, вы косвенно становитесь соучастником того, что может сделать на дороге пьяный водитель", - отметили стражи дорог.