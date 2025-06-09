Нетрезвый водитель в Гомельском районе сбил пешехода, он умер в больнице

В Гомельском районе нетрезвый водитель сбил 86-летнего пешехода, он умер в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 7 июня в Песочной Буде. Как рассказали в ГАИ, 63-летний водитель "Мерседеса", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на человека - он находился за пределами проезжей части дороги.

Пешехода доставили в больницу, где в последующем он скончался.