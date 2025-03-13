Незаконно находящимся в России украинцам предписано уехать или легализоваться до 10 сентября

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", - указано в документе.

Кроме того, глава государства поручил до 10 сентября не преследовать незаконно находящихся в стране украинцев, которые сами обратились в МВД для легализации. При этом они должны на день вступления в силу этого указа пройти медицинское освидетельствование, обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Президент также поручил Минздраву до 10 сентября обеспечить медицинское освидетельствование граждан Украины, незаконно находящихся в России.