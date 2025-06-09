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Новые объекты появятся в системе здравоохранения Минской области

В системе здравоохранения Минской области будут введены в строй новые объекты. Так, в деревне Копище Минского района готовится к открытию комплекс, состоящий из детской и взрослой поликлиник, на более чем тысячу посещений в смену. Здесь будут получать помощь жители населенных пунктов Боровляны, Валерьяново, Дроздово и поселка Солнечный. Из особенностей поликлиники - наличие сенсорной комнаты и центра раннего вмешательства для детей до трех лет.

Большую поликлинику сейчас строят в Заславле. Ввод медучреждения запланирован на начало 2026 года.

здоровьеобщество