Новые объекты появятся в системе здравоохранения Минской области

В системе здравоохранения Минской области будут введены в строй новые объекты. Так, в деревне Копище Минского района готовится к открытию комплекс, состоящий из детской и взрослой поликлиник, на более чем тысячу посещений в смену. Здесь будут получать помощь жители населенных пунктов Боровляны, Валерьяново, Дроздово и поселка Солнечный. Из особенностей поликлиники - наличие сенсорной комнаты и центра раннего вмешательства для детей до трех лет.