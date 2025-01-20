Новые трамваи проходят обкатку в Минске

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Столичные дороги ждут новинку! Скоро на линии выйдет современный трамвай, оснащенный по последнему слову техники. Главное преимущество перед моделями, которые сейчас курсируют по улицам Минска, - низкий пол. В вагоне - 35 мест, а в центре - просторная площадка. Там можно удобно поместить коляску или габаритный груз. Двери (а сейчас их четыре) оснащены системой охраны от зажима. Сегодня трамвай проходит обкатку в парке.
Кстати, трамваи Т811 уже курсируют на улицах Нижнего Новгорода, Самары и Краснодара, а также Мозыря. Их комфорт и преимущество уже оценили пассажиры.