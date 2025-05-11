О роли и значимости государственных символов рассказал Вячеслав Данилович

Флаг, герб и гимн Беларуси - это живое отражение истории, культуры и духа белорусского народа. Наша государственная символика - это три столпа, на которых держится идентичность нации, и каждый из них несет в себе глубокий смысл.

Флаг становится символом надежды в трудные времена и триумфа - в моменты победы. Герб отражает нашу самобытность, он является визуальным выражением ценностей и традиций белорусского народа. Мелодия и слова гимна напоминают о наших общих целях и мечтах, о том, что вместе мы можем преодолеть любые преграды.

О роли и значимости государственных символов для каждого гражданина рассказал доктор исторических наук Вячеслав Данилович.

"Та государственная символика, которая есть в Республике Беларусь, отражает национально-культурную традицию, историю нашего народа. Это очень важно", - отметил он.