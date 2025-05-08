О том, что приносили для создания памятника - Талай

Белорусский общественный деятель Алексей Талай 8 мая на пресс-конференции рассказал о том, как люди из разных стран отреагировали на проект "Живая память поколений", передает корреспондент БЕЛТА.

Первый памятник проекта был установлен в Минске 2 июля 2022 года, второй - 28 июля 2024 года в Бресте. Третий памятник в скором времени будет открыт на Поклонной горе в Москве. Проект поддержан президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые передали для него свои монеты.

"По самым скромным подсчетам, в сплав этого памятника (в Москве. - Прим. БЕЛТА) в скором будущем, в ближайшие недели, попадет более 10 млн советских и других монет. Участвовало все постсоветское пространство, граждане из-за рубежа, те, для кого это священный долг - помнить и чтить подвиг нашего народа. Приезжали из Соединенных Штатов Америки, из Европейского союза, из Израиля и приводили своих детей и внуков к этим колбам (для сбора монет. - Прим. БЕЛТА). Мы видим и очень трогательные моменты от тех людей, которые участвуют вместе с нами в проекте. Это и золотые колечки от совсем молодых девушек", - рассказал Алексей Талай.

"Мы и не могли представить, что этот проект всколыхнет так много сердец и душ по всему миру, по всему нашему Союзному государству и пространству Содружества Независимых Государств. То, что в этом проекте поучаствуют президенты Беларуси и России Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин", - отметил Алексей Талай.

Во время пресс-конференции депутат Госдумы России Мария Бутина передала монеты, собранные для проекта "Память благодарных поколений" за рубежом. "Люди откликнулись, откликнулись с интересом, с вниманием, поэтому я действительно сегодня передам монеты из следующих стран: Германии, Франции, Италии, США, Австралии, Армении, Грузии, Греции, Болгарии и других. Вот это, мне кажется, настоящая народная дипломатия", - сказала Мария Бутина.