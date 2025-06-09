1,5 тыс. автомобилей ожидают въезда в Польшу - ГПК

На границе 1,5 тыс. легковых машин ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется 1,5 тыс. единиц авто и 20 автобусов. 7 июня очередь на въезд в Польшу достигла 1922 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 36 % авто от нормы.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") фиксируется 920 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через эти пункты пропуска в Литву проследовало 18 % авто от нормы.

Сотрудники латвийского погранперехода "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") с пятницы приняли на свою территорию 38 % грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз здесь ожидают 205 фур.