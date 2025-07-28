1,7 тыс. большегрузов ожидают въезда в ЕС - ГПК

Более 700 легковых автомобилей и свыше 1,7 тыс. фур находятся на границе Беларуси с ЕС. Такие цифры привел Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, пишет sputnik.by.

28 июля утром очереди из легковушек есть на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Больше всего машин стоит сейчас в пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе, где в очередях насчитывается 690 легковых авто. В этом же погранпереходе скопилось и 38 пассажирских автобусов.

В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой стоит 20 легковых автомобилей.

Что касается большегрузов, то больше всего их в очереди в погранпереходе "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе. В понедельник утром там насчитывается 680 грузовых машин.

На белорусско-литовской границе тоже большие очереди. В пункте пропуска "Каменный лог" возможности выехать из Беларуси на литовскую территорию ожидают 520 грузовых авто, а в пункте пропуска "Бенякони" - 530.