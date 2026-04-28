1 мая в Беларуси стартует купальный сезон

Купальный сезон в Беларуси официально стартует 1 мая. В 2026 году по всей стране организуют более 500 оборудованных зон отдыха у воды. Каждый такой пляж должен быть оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: биотуалетами, урнами и контейнерами для мусора, кабинками для переодевания, навесами или беседками от солнца.

Кроме того, на территории обязательно разместят информационные стенды с номерами телефонов экстренных служб и правилами поведения у воды.