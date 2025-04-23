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10 команд из Беларуси принимают участие в олимпиаде по информационным технологиям
Битва умов и демонстрация скиллов. Республиканская олимпиада по информационным технологиям среди студентов вузов IT-Challenge проходит 23 апреля на базе Полоцкого госуниверситета имени Евфросинии Полоцкой.
Основная цель - построение безопасного информационного пространства. 10 команд со всей Беларуси соревнуются за звание лучших из лучших. Ребята решают практические задачи в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. А также участниками мероприятия стали школьники, для них организованы квизы, турниры, мастер-классы и интерактивная зона.
Лариса Заломихина, вице-президент, директор управления комплаенс ПАО "Сбербанк России":
"Сотрудничество между бизнесом и университетами является очень важным, чтобы ребята могли проявить себя и развить свои таланты".
Такое интеллектуальное состязание организовано второй раз. Состоялось оно благодаря поддержке оперативно-аналитического центра при Президенте и Минобразования.