10 команд из Беларуси принимают участие в олимпиаде по информационным технологиям

Битва умов и демонстрация скиллов. Республиканская олимпиада по информационным технологиям среди студентов вузов IT-Challenge проходит 23 апреля на базе Полоцкого госуниверситета имени Евфросинии Полоцкой.

Основная цель - построение безопасного информационного пространства. 10 команд со всей Беларуси соревнуются за звание лучших из лучших. Ребята решают практические задачи в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. А также участниками мероприятия стали школьники, для них организованы квизы, турниры, мастер-классы и интерактивная зона.

Лариса Заломихина, вице-президент, директор управления комплаенс ПАО "Сбербанк России":

"Сотрудничество между бизнесом и университетами является очень важным, чтобы ребята могли проявить себя и развить свои таланты".