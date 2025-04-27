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10 мая в Беловежской пуще пройдет велопробег, посвященный 80-летию Великой Победы
В национальном парке "Беловежская пуща" 10 мая пройдет интерактивный велопробег "Дорога памяти", сообщает БЕЛТА.
В Беловежской пуще традиционно организуют велопробег в честь 9 Мая. В нынешнем году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Любителей велопрогулок приглашают отметить это событие сообща на свежем воздухе. "Празднование Победы в Великой Отечественной войне является неотъемлемым событием для всей страны. Мы чтим героев, которые отдали свои жизни за каждого из нас", - подчеркнули в национальном парке.
Сбор желающих поучаствовать в велопробеге намечен с 10:00 до 11:00 у инфоцентра (главные ворота нацпарка). Начнется мероприятие с митинга у памятника "Трем пулеметчикам" и возложения цветов. Состоится минута молчания. Затем туристам предложат отправиться в интерактивное путешествие по маршрутам Беловежской пущи.
Привал велосипедисты сделают на легендарной Царской поляне. После прогулки они смогут восстановить силы, угостившись сытной ухой и солдатской кашей из полевой кухни. Организаторы предложат веселый досуг: спортивные игры и развлечения.
Смысл майского велопробега в том, чтобы, проехав "Дорогой памяти", туристы отдали дань уважения защитникам Отечества и отдохнули на природе.
Великая Отечественная война оставила свой трагический след во многих семьях, населенных пунктах Беларуси, в том числе и в Беловежской пуще. В ее заповедных лесах велись тяжелые бои. В годы оккупации было уничтожено 80 деревень и 79 лесных усадеб, около 1 тыс. сельчан погибли.