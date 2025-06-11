100 баллов возможны: выпускники делятся формулой успеха

Выпускники школ и гимназий узнали свои результаты по двум централизованным экзаменам.

Романа Суханова раньше физика особо не привлекала. Но все изменила встреча с педагогом, который сумел привить парню любовь к этому предмету. Усердие и труд сделали свое дело. Он решал множество тестов, высокие баллы получил по репетиционному экзамену и тестированию, в итоге на самом ЦЭ закрепил свой успех, получив максимальный балл.

Роман Суханов, учащийся гимназии № 50 г. Минска:

"Экзамен по физике был для меня первым. Утром, когда я шел на него, было страшно. Но когда увидел задания, я понял, что они решаемы. Выходя, я понимал то, что наберу хорошие баллы. Надо было только дождаться результатов. Когда узнал про свои 100 баллов, я был очень рад. Но также я и рассчитывал на этот балл".

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Ирина Мельникова, учитель физики гимназии № 50 г. Минска:

"Не нужно было проверять его домашнее задание, не нужно было уговаривать решать, обратить внимание на что-то. Ему даешь задание, он решает и приходит проверять, также задает вопросы. То есть здесь была видна направленная, упорная работа ученика с моей поддержкой".

Мария Грибанова из столичной гимназии № 16 лично для себя установила невероятный рекорд - получила максимальные 100 баллов дважды: по английскому и русскому языкам. Такой результат - это плод многолетней работы и любви к учебе. В будущем выпускница планирует связать свою жизнь с экономикой и международной деятельностью, пойдя по стопам своих родителей.

Мария Грибанова, учащаяся гимназии № 16 г. Минска:

"Упорно готовилась, на экзамен уже шла, понимая, что этот день Х настал, будет моя проверка знаний. Поэтому я постаралась сделать максимум, и мне это удалось. Моя формула успеха заключается прежде всего в правильном распределении времени, то есть все делать в рабочее время, а на выходных заниматься приятными делами. Моя любимая поговорка - кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает".

Своими результатами и эмоциями выпускники активно делились в социальных сетях.

Юрий Миксюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b29dc53-9fd9-44f3-bbec-b313d9001e8e/conversions/47ed12d9-de14-4244-866e-adfb392fd6b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b29dc53-9fd9-44f3-bbec-b313d9001e8e/conversions/47ed12d9-de14-4244-866e-adfb392fd6b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b29dc53-9fd9-44f3-bbec-b313d9001e8e/conversions/47ed12d9-de14-4244-866e-adfb392fd6b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b29dc53-9fd9-44f3-bbec-b313d9001e8e/conversions/47ed12d9-de14-4244-866e-adfb392fd6b3-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Миксюк

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

"Результаты по всем предметам значительно выше 50-60 баллов и даже больше. В целом мы можем сказать, что 150 человек набрали два 100-бальных результата по профильному предмету и одному из государственных языков. Дети подошли серьезно к подготовке и смогли показать хорошие результаты".

ЦЭ проводится уже на протяжении 3 лет. Эта форма зарекомендовала себя как объективная, прозрачная и справедливая, так как все находятся в равных условиях. За соблюдением всех правил следили сотрудники госконтроля.

Оксана Казимирская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73db57d9-10f1-4282-ae84-8c7941beb5f7/conversions/bf14ccd4-f9ca-4c6b-90bc-d728ea0a6c08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73db57d9-10f1-4282-ae84-8c7941beb5f7/conversions/bf14ccd4-f9ca-4c6b-90bc-d728ea0a6c08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73db57d9-10f1-4282-ae84-8c7941beb5f7/conversions/bf14ccd4-f9ca-4c6b-90bc-d728ea0a6c08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73db57d9-10f1-4282-ae84-8c7941beb5f7/conversions/bf14ccd4-f9ca-4c6b-90bc-d728ea0a6c08-xl-___webp_1920.webp 1920w Оксана Казимирская

Оксана Казимирская, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Нами были посещены все пункты их проведения и контролем охвачены все организационные моменты. Что касается абитуриентов, для них существует правила прохождения централизованных испытаний. Как показывает практика, некоторые ребята их не соблюдают. Зафиксировано 16 случаев удаления абитуриентов из аудиторий (в основном по причине проноса мобильного телефона)".