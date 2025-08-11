11 августа исполнилось 80 лет отряду пограничного контроля "Минск"

Минский отряд пограничного контроля достойно продолжает традиции поколений, надежно обеспечивая защиту рубежей Беларуси. Это подчеркнул глава Пограничного комитета Константин Молостов на собрании по случаю 80-летия отряда.

Их специалисты встречают и провожают пассажиров главной воздушной гавани страны. А начиналось все с 6 человек в штате в победном 1945 году. Сегодня это большая команда профессионалов. Среди задач - охрана интересов Беларуси на воздушных путях. Заслуженные награды они получили за высокий уровень профессиональной подготовки и внесенный весомый вклад в укрепление национальной безопасности.

Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля "Минск":

"Вся подготовка сотрудников направлена готовность выявлять лица, которые пытаются незаконно пересекать Государственную границу. На сегодняшний день отряд пограничного контроля осуществляет оформление воздушных судов не только в Национальном аэропорту Минск, но и в аэропорту Могилева, где также существует подразделение отряда пограничных контроля, осуществляется оформление военных воздушных судов и на аэродромах Мачулищи, Липки, Барановичи".

