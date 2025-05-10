11 мая в Минске пронесут флаг Беларуси длиной в полкилометра

Во второе воскресенье мая Беларусь отмечает День Государственного флага, герба и гимна. К празднику республиканское общественное объединение "Белая Русь" и Федерация профсоюзов Беларуси решили провести акцию и пронести большое полотнище Государственного флага Республики Беларусь по улицам столицы.

Инициатива станет ярким продолжением празднования 80-летия Великой Победы. Изделие 500 м длиной и 9 м шириной создавали в Могилеве.

Секреты изготовления самого большого флага Беларуси

В сердце Могилева, где нити сплетаются с историей, на местном предприятии рождается символ нашего государства - флаг, который растянется на полкилометра! Главный символ нашей независимости и единства.

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Около полутонны полиэфирной нити, рулоны красно-зеленой ткани в руках профессионалов своего дела превращаются в шедевр впечатляющих размеров.

Михаил Голушков, и. о. гендиректора ОАО "Моготекс":

"Полотно большое и выполнено оно из 16 частей, каждая имеет длину порядка 45 м, ширину 9 м. Полтора метра - это рабочая ширина ткацкого станка. Порядка 14 станков работали непрерывно, и за 3 дня они выполнили это количество ткани".

О нестандартном заказе предприятие узнало в середине апреля. Конечно, габариты специалистов поразили.

Директор швейной фабрики ОАО "Моготекс" Елена Силина призналась, что поначалу было совсем непонятно, как изготавливать. "Но ничего невозможного нет, поэтому собрались с техническими специалистами, конструкторами, технологами и стали думать, как нам изготовить такое изделие", - рассказала она.

Изготовление началось с раскроя материала, в котором участвовали мастера подготовительно-раскройного цеха. Затем к работе приступили специалисты швейной фабрики. Все этапы производства контролировались конструктором - автором модели.

Наталья Соколовская, ведущий модельер-конструктор экспериментальной лаборатории швейной фабрики ОАО "Моготекс":

"Процесс происходил одновременно. У нас фрагмент флага шился с двух сторон сразу. С одной стороны 2 человека с другой стороны также. Нам помогали грузчики".

На изготовление флага ушло не только много сил, но и материалов. Потребовалось более 3 тыс. погонных метров ткани шириной в 1,5 м, 69,2 км нитей, 2 тыс. м ременной ленты. Для крепления 108 м текстильной застежки. В итоге полотно вышло весом без малого полтонны.

Символ единства