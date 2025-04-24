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116 подпольных групп, явочные квартиры и тысячи участников - 28 апреля в фильме "Минское подполье"
"Первый информационный" представляет документальный фильм из цикла "Без срока давности" - совместный проект с комитетом Государственной безопасности Беларуси. "Минское подполье". Это 116 подпольных групп, сотни явочных квартир, тысячи участников. Руины, которые стреляли до освобождения Минска. Герои, именами которых названы улицы.
О движении сопротивления в оккупированной столице советской Беларуси - в понедельник, 28 апреля, на "Первом информационном".