116 подпольных групп, явочные квартиры и тысячи участников - 28 апреля в фильме "Минское подполье"

"Первый информационный" представляет документальный фильм из цикла "Без срока давности" - совместный проект с комитетом Государственной безопасности Беларуси. "Минское подполье". Это 116 подпольных групп, сотни явочных квартир, тысячи участников. Руины, которые стреляли до освобождения Минска. Герои, именами которых названы улицы.