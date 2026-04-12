12 апреля в Беларуси отмечается День войск противовоздушной обороны

12 апреля защитники воздушных границ отмечают профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны. С праздником военнослужащих и ветеранов войск ПВО поздравил Президент Александр Лукашенко.

Как самостоятельный вид вооружения, войска ПВО были созданы осенью 1941 года. За это время противовоздушная оборона прошла большой путь развития и стала основой боеспособности государства.

Сегодня небо страны защищают самые современные образцы вооружения, которые ведут круглосуточный мониторинг и фиксируют все объекты в воздушном пространстве. Лучший результат их работы - это когда в небе царит полное спокойствие.

Павел Гребенчук, командир 15-й зенитной ракетной бригады ВС Беларуси:

"Самая главная задача - это несение боевого дежурства по противовоздушной обороне. Наши подразделения выполняют задачу не только вблизи Минска, но и в различных уголках страны, прикрывая от возможного воздушного противника промышленные и важные государственные объекты".

Ежедневно на боевые посты по охране небесных рубежей заступают сотни военнослужащих, обстановку мониторят современные радиотехнические станции, в любое время суток готовы подняться на перехват дежурные смены боевой авиации. Войска ПВО - это искусство оставаться невидимым, чтобы другие находились в безопасности.