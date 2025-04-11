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12 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. На что пойдут заработанные средства?
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12 апреля всех белорусов объединит республиканский субботник. Цель - своим трудом и единством внести вклад в сохранение памяти о героическом прошлом и сделать нашу страну еще краше.
Ежегодно его участниками становятся порядка 3 млн человек.
В планах - благоустроить населенные пункты, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны.
Символично, что в год 80-летия Победы заработанные на субботнике средства будут направлены на строительство Национального исторического музея Беларуси.