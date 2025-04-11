12 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. На что пойдут заработанные средства?

12 апреля всех белорусов объединит республиканский субботник. Цель - своим трудом и единством внести вклад в сохранение памяти о героическом прошлом и сделать нашу страну еще краше.

Ежегодно его участниками становятся порядка 3 млн человек.

В планах - благоустроить населенные пункты, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны.