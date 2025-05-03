12 мая в Могилеве начнется сезон отключения горячей воды

В Могилеве сезон отключения горячей воды начнется 12 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевский горисполком.

Как отметили в диспетчерской службе Могилевских тепловых сетей, в период ремонтной кампании тепловых сетей - 2025 горячее водоснабжение с 12 по 24 мая будет отсутствовать в микрорайонах Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка; на улицах Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов; проспекте Мира до жилого дома № 18 включительно.

С 1 по 13 июня горячая вода будет отсутствовать у потребителей на улицах Крупской (до жилых домов №№ 62б; 64; 51; 51а; 70 включительно), Гришина (№№ 72; 74; 76; 78; 80 включительно), Ленинской, Пионерской, Первомайской, проспекте Мира до жилого дома № 20 включительно, в микрорайонах Юбилейный; Техноприбор.

С 14 по 26 июля горячей воды не будет: на б-ре Непокоренных; улицах Островского, Симонова, Кутепова, им. Лизы Чайкиной, Алтайской, Габровской, Павлова, Сосновой, Мовчанского, Гомельское шоссе, Славгородское шоссе, Фатина, Терехина, Златоустовского; на проспектах Шмидта, Пушкинском, Димитрова, Витебском; переулках Осеннем, Южном; в пос. Восход;

С 3 по 15 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Соломинка в районе улиц: Крупской (до жилых домов №№ 55; 55а; 61; 61а,б,в включительно), Гришина (до жилых домов №№ 61, 63, 67, 71 включительно), 30 лет Победы, Жемчужной, Каштановой, Турова, Криулина, Кулибина.