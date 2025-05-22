13 видов животных и 5 видов растений добавлены в Красную книгу Беларуси

Фото из архива Минприроды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb1d0d-21aa-4869-b2ea-b11888061433/conversions/7883007a-52b9-4afc-b7cb-fe096d9a81bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb1d0d-21aa-4869-b2ea-b11888061433/conversions/7883007a-52b9-4afc-b7cb-fe096d9a81bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb1d0d-21aa-4869-b2ea-b11888061433/conversions/7883007a-52b9-4afc-b7cb-fe096d9a81bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bb1d0d-21aa-4869-b2ea-b11888061433/conversions/7883007a-52b9-4afc-b7cb-fe096d9a81bf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из архива Минприроды

В Красную книгу Беларуси добавлены 13 видов животных и 5 видов растений. Об этом сообщила начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова, пишет БЕЛТА.

В сохранении биоразнообразия Беларуси важную роль играет ведение Красной книги. В результате полномасштабных мониторинговых исследований и детального изучения популяций отдельных видов животных и растений НАН Беларуси были подготовлены новые списки диких животных и дикорастущих растений для включения в Красную книгу.

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 марта 2025 года №10 "О редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Беларуси" вступило в силу 31 марта. В него включены списки редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений на территории страны. "Добавлено 13 новых видов диких животных и 5 видов дикорастущих растений. Исключено 13 видов диких животных и 58 видов дикорастущих растений. Теперь Красная книга насчитывает 213 видов животных и 310 видов дикорастущих растений", - проинформировала представитель Минприроды.

К концу года выйдет иллюстрированное пятое издание Красной книги. В него войдет информация о местах обитания, о биологии, методах охраны различных видов диких животных и дикорастущих растений.

В Беларуси реализуется 30 планов по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, и 13 планов действий по сохранению диких животных.

"На уровне главы государства и правительства приняты стратегические и программные документы, на реализацию которых выделяется бюджетное финансирование. Функционирует межведомственный совет по реализации Конвенции о биологическом разнообразии. Он является площадкой для выработки государственных решений, обсуждений проблемы в области биологического разнообразия с участием представителей государственных органов, научных организаций и общественности", - отметила Татьяна Железнова.