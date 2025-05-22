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13 видов животных и 5 видов растений добавлены в Красную книгу Беларуси
В Красную книгу Беларуси добавлены 13 видов животных и 5 видов растений. Об этом сообщила начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова, пишет БЕЛТА.
В сохранении биоразнообразия Беларуси важную роль играет ведение Красной книги. В результате полномасштабных мониторинговых исследований и детального изучения популяций отдельных видов животных и растений НАН Беларуси были подготовлены новые списки диких животных и дикорастущих растений для включения в Красную книгу.
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 марта 2025 года №10 "О редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Беларуси" вступило в силу 31 марта. В него включены списки редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений на территории страны. "Добавлено 13 новых видов диких животных и 5 видов дикорастущих растений. Исключено 13 видов диких животных и 58 видов дикорастущих растений. Теперь Красная книга насчитывает 213 видов животных и 310 видов дикорастущих растений", - проинформировала представитель Минприроды.
К концу года выйдет иллюстрированное пятое издание Красной книги. В него войдет информация о местах обитания, о биологии, методах охраны различных видов диких животных и дикорастущих растений.
В Беларуси реализуется 30 планов по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, и 13 планов действий по сохранению диких животных.
"На уровне главы государства и правительства приняты стратегические и программные документы, на реализацию которых выделяется бюджетное финансирование. Функционирует межведомственный совет по реализации Конвенции о биологическом разнообразии. Он является площадкой для выработки государственных решений, обсуждений проблемы в области биологического разнообразия с участием представителей государственных органов, научных организаций и общественности", - отметила Татьяна Железнова.
Инструменты, позволяющие реализовать государственную политику в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, регламентированы законом "Об особо охраняемых природных территориях". Он касается также растительного и животного мира, безопасности в генно-инженерной деятельности и обращения с генетическими ресурсами.