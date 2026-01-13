13 января в Музее Великой Отечественной войны прошла церемония вручения погон правоохранителям

Пополнение в рядах полковников: 13 января в зале Победы Музея Великой Отечественной войны закончился торжественный ритуал вручения погон правоохранителям.

Новые звания сотрудникам преподнес лично министр внутренних дел Иван Кубраков. Для получения звания полковника прибыли в Минск сотрудники из всей страны.

Как подчеркнул глава милицейского ведомства, полковник - это труд не только самого сотрудника, но и всей его семьи.