3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
13 января в Музее Великой Отечественной войны прошла церемония вручения погон правоохранителям
Автор:Редакция news.by
Пополнение в рядах полковников: 13 января в зале Победы Музея Великой Отечественной войны закончился торжественный ритуал вручения погон правоохранителям.
Новые звания сотрудникам преподнес лично министр внутренних дел Иван Кубраков. Для получения звания полковника прибыли в Минск сотрудники из всей страны.
Как подчеркнул глава милицейского ведомства, полковник - это труд не только самого сотрудника, но и всей его семьи.
Незабываемый момент с героями дня разделят их семьи, которые всегда рядом, служат вместе.