14 апреля Дворец Республики вновь покажет программу "Каждый третий"

В основу программы легла печальная статистика. Беларусь потеряла каждого третьего. Сотни, тысячи и даже миллионы это не просто цифры - это людские жизни. Во имя всего святого, а прежде всего памяти всех павших на полях сражений, замученных, угнанных, но не сломленных. И особенно тех, кто прошел войну и помогал восстанавливать страну. Всем советским людям посвящаются 80 минут концерта. 2,5 тыс. зрителей из Гомельской области. Этот регион в 1944-м вошел в историю как место исторических решений. Здесь Рокоссовский доработал план освобождения Беларуси и именно в Гомеле состоялась 6-я сессия Верховного совета СССР о послевоенном восстановлении народного хозяйства. Зрители чутко реагировали и на поэзию нашего соотечественника Анатолия Вертинского, которая стала поэтической основой концерта. Подпевали и аплодировали стоя.