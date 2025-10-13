14 октября - Всемирный день стандартизации

Всемирный день стандартизации отмечают 14 октября. В основе качества и конкурентоспособности продукции и услуг лежат стандарты. Чем прогрессивнее уровень их требований, тем лучше качество.

Фонд действующих в Беларуси госстандартов насчитывает около 32 тыс. документов, и они постоянно совершенствуются. К примеру, сейчас формируется национальный технический комитет по стандартизации в сфере искусственного интеллекта.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"В программу стандартизации на 2025 год заложена разработка ряда стандартов (стандарты на термины, связанные с искусственным интеллектом, на этику использования ИИ). Мы полагаем, что в конце 2025-го у нас в разработке будет порядка четырех стандартов этой сферы".

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f866dad3-d7ab-4a1c-98d9-7cc6cc8b4fba/conversions/125d7e32-d091-4c03-b3bc-f516b0a36ef4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f866dad3-d7ab-4a1c-98d9-7cc6cc8b4fba/conversions/125d7e32-d091-4c03-b3bc-f516b0a36ef4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f866dad3-d7ab-4a1c-98d9-7cc6cc8b4fba/conversions/125d7e32-d091-4c03-b3bc-f516b0a36ef4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f866dad3-d7ab-4a1c-98d9-7cc6cc8b4fba/conversions/125d7e32-d091-4c03-b3bc-f516b0a36ef4-xl-___webp_1920.webp 1920w