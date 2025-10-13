3.69 BYN
14 октября - Всемирный день стандартизации
Всемирный день стандартизации отмечают 14 октября. В основе качества и конкурентоспособности продукции и услуг лежат стандарты. Чем прогрессивнее уровень их требований, тем лучше качество.
Фонд действующих в Беларуси госстандартов насчитывает около 32 тыс. документов, и они постоянно совершенствуются. К примеру, сейчас формируется национальный технический комитет по стандартизации в сфере искусственного интеллекта.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"В программу стандартизации на 2025 год заложена разработка ряда стандартов (стандарты на термины, связанные с искусственным интеллектом, на этику использования ИИ). Мы полагаем, что в конце 2025-го у нас в разработке будет порядка четырех стандартов этой сферы".
За 2025 год в Беларуси уже разработали более 440 госстандартов. Они касаются самых разных сфер - от машиностроения и робототехники до легкой и пищевой промышленности.