14 января в Минске Сергей Алейник проведет личный прием граждан

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Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник проведет 14 января с 10.00 до 13.00 личный прием граждан. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу верхней палаты парламента.

В том числе сможет проконсультировать индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Минск, ул. Кирова, 47.

Личный прием будет вестись по предварительной записи. Запись на прием осуществляется путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9.