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15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей
Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. В Беларуси выстроена четкая и эффективная система. В прошлом году МАРТ и исполкомы рассмотрели более 10 тысяч обращений. Самое большое количество жалоб - на торговлю и сферу ЖКХ-услуг.
По результатам рассмотрения обращений возмещен материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей. В Беларуси постоянно обновляется профильное законодательство. Из последнего - для владельцев пунктов выдачи заказов. Они обязуются в доступной форме довести до сведения покупателей всю необходимую информацию.
К слову, в Беларуси выстроена эффективная система по защите прав потребителей. Для этого можно обращаться в местные власти. Если не помогло, за дело возьмется МАРТ. Еще один инструмент - общественная защита: сегодня функционирует более 20 профильных объединений. При этом судебная защита фактически бесплатна для потребителей.