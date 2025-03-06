15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей

Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. В Беларуси выстроена четкая и эффективная система. В прошлом году МАРТ и исполкомы рассмотрели более 10 тысяч обращений. Самое большое количество жалоб - на торговлю и сферу ЖКХ-услуг.

По результатам рассмотрения обращений возмещен материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей. В Беларуси постоянно обновляется профильное законодательство. Из последнего - для владельцев пунктов выдачи заказов. Они обязуются в доступной форме довести до сведения покупателей всю необходимую информацию.