15 марта в Минске стартует сезон проката средств персональной мобильности

15 марта в Минске официально стартует сезон проката средств персональной мобильности. На улицах можно будет арендовать более 15 тыс. электросамокатов и велосипедов.

Несколько кликов на смартфоне - и вот уже ветер в ушах, и ты мчишься по тротуарам большого города. Еще лет 5 назад электросамокаты были аттракционом для жителей столицы. Сегодня это доступная альтернатива личному авто. Такой вид транспорта помогает значительно сократить время в пути.

Там, где появляются новшества, неизбежно возникают и правила, которые нельзя нарушать.

Еще в сентябре 2025 года в ПДД внесли изменения, касающиеся средств персональной мобильности: на пешеходных переходах необходимо спешиваться. А с началом этого сезона ужесточились и требования к совместным поездкам на одном самокате. Нарушителей ждет сначала предупреждение, затем - штраф, а в итоге - полная блокировка аккаунта.

При аренде самоката, помимо внешнего контроля через GPS-трекеры, запускаются внутренние системы "медленных зон". В парках, скверах и на оживленных улицах скорость самокатов будет принудительно ограничена до 10-15 км/ч.

Нововведением этого самокатного сезона стали отдельные парковочные места

Кикшеринговые компании обязаны создать специальные зоны парковки - завершить поездку вне таких точек будет невозможно. Помимо этого, запрещено оставлять электросамокаты на территории учреждений образования, в парках и скверах, возле станций метро и в местах массовых мероприятий.