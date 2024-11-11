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15 мощных вспышек произошло на солнце 29 декабря
15 мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
Отмечается, что первая вспышка произошла в ночь на воскресенье. "29 декабря в 01:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3933 (S09W61) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 19 минут", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение дня было зарегистрировано еще 14 вспышек класса М и Х. Согласно мониторингу космической погоды, на этот момент самыми мощными являются Х1.1 (произошла в 10:18 мск) и М7.1 (произошла в 18:09 мск).
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышка класса Х произошла в области возможного воздействия на Землю. "Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января", - отмечается в сообщении.
Фото NASA
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