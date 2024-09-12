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150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
В рамках гуманитарной акции Белорусской партии "Белая Русь" удалось оказать существенную поддержку жителям Курской области и Донецкого региона.
Партия аккумулировала помощь от всех желающих. Откликнулись не только неравнодушные белорусы, но и крупные предприятия, а также государственные ведомства. Акция "Спина к спине" - пример консолидации нашего общества.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь":
"Мы собрали гуманитарного груза более чем на 150 т, отправили 8,5 машин. Более 1,5 млн белорусских рублей было потрачено на закупку необходимых предметов: продуктов питания, вещей, бытовой техники. Но наша работа имеет не только составляющую гуманитарного груза. Уже идет активная подготовительная фаза по оздоровлению ребят из пострадавших регионов".
"Мы зарезервировали деньги на благотворительном счете. Готовим принимать организованную группу детей, которые будут оздоравливаться в одном из санаториев нашей страны. Разумеется, для них будет создана и культурная программа, и психологическая реабилитация и это тоже очень важная часть нашей работы", - заметил Олег Романов.
Содействие в реализации гуманитарной акции оказали представительство "Россотрудничества" в Беларуси, "Русская гуманитарная миссия", которая обеспечила логистическое сопровождение, и партия "Единая Россия". Отдельно отмечен и вклад волонтеров.
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