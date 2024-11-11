В Витебске накануне произошло возгорание на первом этаже в Торговом центре "Беларусь". По последним данным, медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, верхние этажи повреждены продуктами горения.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: "Работают следственные органы и специальные подразделения, чтобы все-таки установить причину пожара, причину ущерба и что дальше делать с этим зданием. Пострадало оно, несущая конструкция не пострадала. Я думаю, в ближайшие часы или максимум дни мы конкретную официальную информацию доведем".

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома: "Вечером прибыли специалисты из Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Занимались тяжелыми пациентами, проконсультированы были все - как в больнице скорой медицинской помощи, так в областной и в детской больнице. Двое деток пострадали, у одной девочки во время эвакуации был небольшой вывих ноги. Одна девочка, 10 лет, находится в реанимации, но ее состояние уже удовлетворительное".

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси: "Работники подразделения МЧС продолжают обследовать все помещения на случай обнаружения людей. Этого не выявлено. Также хотелось отметить работу в оперативном штабе всех служб, включая Госавтоинспекцию, милицию, которая обеспечила ограничение доступа граждан в зону ликвидации чрезвычайной ситуации, подъезд нашей спецтехники, благодаря чему удалось избежать возможных жертв. Число пострадавших, обратившихся и доставленных в учреждения здравоохранения увеличилось до 16 человек. Из них два ребенка и два работника МЧС. Три человека отпущены домой. Жизни и здоровье у пострадавших людей ничего не угрожает".

Оказывается дополнительная психологическая помощь